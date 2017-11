Vanaf deze week te koop voor een prikkie: de frikandellentaart

Als je dol bent op een lekkere snack én je bent ook wel in voor een taartje, dan hebben we goed nieuws.

De Aldi verkoopt namelijk een heuse frikandellenvlaai en die kost je nog geen 4 euro. De korting geldt van vrijdag 10 november tot en met zondag 12 november.

Grapje

De taart is bedoeld voor 8 personen en een wel heel saillant detail is dat er zelfs al curry in de taart zit. Verder is de taart gemaakt van brooddeeg en uiteraard een heleboel frikandellen. De vlaai werd ongeveer een jaar geleden bedacht door Bakkerij Engels uit het Nederlandse Grubbenvorst, als een soort grapje voor een vriend van de bakker. Dat bleek al gauw een landelijke hit te zijn en nu spelen supermarkten daar handig op in.

Bron: Aldi. Beeld: iStock