Eindelijk te koop: de geliefde jus van biefstukexpert Loetje

Wie restaurant Loetje kent weet één ding: daar krijg je sappige biefstukken die zwemmen in een vijver van jus.

En juist die jus, die doet ’t ‘m. Want die is zo vol van smaak zonder te vet te zijn, dat velen al tijden hebben geprobeerd deze na te maken.

Lekker voor in huis

Maar nu lijkt er antwoord te komen vanuit de hoek van Loetje zelf. Ze zeggen namelijk dat hun jus vanaf nu te koop is. “We mogen het eindelijk vertellen”, aldus de biefstukexpert. “De lekkerste jus voor tuhis”. Duizenden positieve reacties stromen binnen op hun bericht op Facebook.

Maar wacht eens even… Het was toch altijd een strikt bewaard geheim van de chef? En is het morgen niet 1 april? Wie weet is het een grap van de keten. Maar dan wél een goede grap, want hoe dan ook krijgen we trek in biefstuk met jus.

Bron & Beeld: Facebook