Zo maak je je kop koffie heel gemakkelijk een stuk gezonder

We drinken de hele dag door koffie, cappuccino’s en latte’s, maar heel gezond is dit helaas niet. Gelukkig kun je zonder te veel moeite van je dagelijkse bakkie toch een gezonde kop koffie maken.

Veel mensen beginnen iedere dag met een kopje koffie en daar zitten ook zeker een hoop gezondheidsvoordelen aan verbonden. Maar dan hebben we het natuurlijk over pure, zwarte koffie en niet over cappuccino’s en latte macchiato’s. Gelukkig zijn er genoeg manieren om ook deze speciale koffies een stuk gezonder te maken:

Advertentie

1. Geen suikers

Dit is natuurlijk wel een logische stap, maar we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. De eerste weg naar een gezonder bakje koffie is dus het vermijden van de suikers. Probeer ook zo min mogelijk zoetstoffen aan je koffie toe te voegen. Lust je zonder zoetstof geen koffie? Probeer dan stevia, deze zoetstof is afkomstig van een plant.