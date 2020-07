Zelf maken: glutenvrije krakelingen met maanzaad

Heb je zin in wat lekkers, maar liefst zonder al teveel suiker en vrij van allergenen? Ga dan zelf aan de bak. Maak bijvoorbeeld deze glutenvrije krakelingen.

Advertentie

Dit heb je nodig voor 10 krakelingen:

5 g instant gist

1 el psylliumvezelpoeder

200 ml plantaardige melk, handwarm

250 g glutenvrij meel (bijv. 100 g kastanjemeel, 100 g wit maïsmeel en 50 g maïzena)

zout

½- ¾ el Chinees vijfkruidenpoeder (of kaneel, of zaadjes van 1 vanillepeul)

30 g kokosolie (of ghee), gesmolten

4 el fijne rietsuiker

1 el suiker

1½-2 el maanzaad.

En voor de chocodip:

90 g gesmolten cacaoboter

50 g cacao

4 el ahornsiroop

Meng in een kom de gist en het psylliumvezelpoeder met de helft van de melk (niet te warm, dan gaat de gist dood) en laat 10 minuten staan. Voeg de meelsoorten, een snuf zout, het vijfkruidenpoeder, de kokosolie en de rest van de melk toe. Kneed tot een zacht en soepel deeg, voeg indien nodig wat water toe. Dek de kom af met huishoudfolie en laat het deeg op een warme, tochtvrije plaats 2 uur rijzen tot het 1½ keer zo veel is. Meng de suiker met het maanzaad en strooi er wat van op een snijplank. Verdeel het deeg in 10 gelijke stukken en kneed elk stuk door met eventueel nog een drup water (droog deeg rolt niet goed uit). Rol nu elk stuk op een licht met bloem bestoven werkblad uit tot een sliert van 30 cm en rol dan door het suikermengsel verder uit tot circa 35 cm. Vorm van 1 uiteinde een lus, leg die over het midden van de sliert, sla het andere einde eroverheen en zet voorbij het midden vast. Leg de krakelingen op een bakplaat met bakpapier met 4-5 cm tussenruimte en laat nog 30 min. rijzen. Verwarm de oven voor op 200°C of op heteluchtstand 190°C. Zet meteen een ovenschaaltje op de bodem en vul dit half met kokend water, dan worden de krakelingen extra knapperig. Bak de krakelingen goudbruin in 15 à 20 min. en laat ze op de bakplaat afkoelen.

Hak voor de chocodip de cacaoboter in stukjes, laat smelten in de magnetron of au bain marie en laat iets afkoelen tot handwarm. Roer dan het cacaopoeder en de siroop erdoor en laat onder af en toe roeren afkoelen tot lauw. Doop een kant van elke krakeling erin en leg de koekjes op een vel bakpapier om hard te worden. Bewaar daarna in een goed afsluitbare trommel (echt knapperig zijn ze alleen op de bakdag).

Bereidingstijd 20 min.

Rijstijd 2½ uur

Baktijd 20 min.

Kcal 324 p.st.