4x waarom kurkuma goed is voor je gezondheid

Er zijn genoeg kruiden te noemen die goed voor je zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is kurkuma, ook wel geelwortel genoemd.

Kurkuma is te verkrijgen als wortel, maar ook als poeder. De poedervariant kun je goed gebruiken als kruid bij het koken. Het is onder andere het basisingrediënt voor verschillende currygerechten en in Azië wordt het ook gebruikt als geneesmiddel. Waar is het kruid dan allemaal zo goed voor?

1. Kurkuma helpt tegen verschillende ziektes

Onderzoek heeft uitgewezen dat kurkuma de kans op Alzheimer verkleint. Ook als je de ziekte al hebt, zou kurkuma een genezende werking hebben. Het kan namelijk ontstekingen remmen en het gaat eiwitneerslagen (plaques) in de hersenen tegen. Er is ook onderzocht dat het helpt om gewrichtspijn bij mensen met reuma op een natuurlijke wijze te verminderen. Daarnaast zou kurkuma helpen om tumoren tegen te gaan in de stijd tegen kanker. Met dit soort beweringen moet natuurlijk altijd voorzichtig gedaan worden, dus onderzoekers geven toe dat er nog meer studie naar gedaan moet worden.

2. Kurkuma gaat spierschade tegen

Je vermindert de schade die je spieren oplopen tijdens het sporten natuurlijk niet als je een hap kurkuma neemt, maar een sportsupplement op basis daarvan helpt wél. Na een actieve work-out is de kans dat je last krijgt van spierpijn een stuk kleiner. Is het proberen waard, toch?

3. Kurkuma helpt met afvallen

Kurkuma kan in de strijd tegen de kilo’s ook een goede bijdrage leveren. Een aantal studies naar de effecten van het kruid hebben uitgewezen dat je er niet sneller door afvalt, maar wel dat je minder snel aankomt. Natuurlijk ga je niet ineens kilo’s afvallen als je iedere dag een kleine hoeveelheid kurkuma eet, maar het helpt het afvalproces wel. En alle beetjes helpen zullen we dan maar zeggen! Ook is het erg goed voor je spijsvertering.

4. Kurkuma verbetert je huid

Een mooi en strak huidje. Wie wil dat nou niet? Door de ontstekingsremmende werking van kurkuma kunnen veel huidaandoeningen verminderd worden. Andere voordelen zijn dat het de poriën kalmeert wat acne en littekenvorming tegengaat en de wondgenezing versnelt – en dat zorgt allemaal voor een mooie en glanzende huid.

Wanneer ga jij dit kruid aan je kruidenassortiment toevoegen?

