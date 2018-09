Proost: híer koop je (nu al!) kruidnoten met proseccosmaak

Waar er vroeger alleen normale kruidnoten in de schappen lagen en je als je echt gek wilde doen een keer koos voor chocoladekruidnoten, liggen de winkels nu vol met de vreemdste smaken kruidnoten.

Stroopwafel, karamel-zeezout, en…prosecco. De kruidnoten liggen alweer in de winkels en dit jaar pakt Hema het weer origineel aan. Dit jaar zijn er namelijk ook proseccokruidnoten verkrijgbaar. En dat is precies wat je denkt dat het is: kruidnoten. Met witte chocolade. En de smaak van prosecco. Voor de prijs hoef je het ook niet te laten, een zakje kost €2,75. Wij zijn héél, héél benieuwd. Schenk je daar dan ook een glaasje bij?

Beeld: iStock.