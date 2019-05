Fris voorgerecht: lam in flinterdunne slices met hummus en avocado

Een gerecht voor de echte liefhebber van lamsvlees. Met romige avocado en hummus, kruidige sla, frisse dressing en het liefst een stuk krokant brood. Een perfect voorgerecht voor en geslaagde zomeravond.

Ook lekker met geroosterde pompoenpitten of kikkererwten voor een extra bite. Liever geen lamsvlees? Dit recept is ook heerlijk met zalm, kip of varkenshaas.

Voorgerecht / snack (voor 4 personen)

Dit heb je nodig:

450 g lamsfilet of -rump

1 teen knoflook, geperst

1 el rodewijnazijn

2 el olijfolie + extra

200 g hummus

1 avocado, in schijfjes

60 g waterkers

1 rode ui, in dunne ringen

Voor de dressing:

60 ml voor de dressing

2 el dille

2 el rodewijnazijn

1 el honing

peper en zout

Meng het lam met de knoflook, de rodewijnazijn, 2 el olijfolie, 1 el dille, peper en zout en laat het minimaal 30 minuten marineren.

Meng voor de dressing de olijfolie, dille, rodewijnazijn en honing door elkaar en breng op smaak met peper en zout.

Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak het lamsvlees in circa 5 minuten aan beide kanten goudbruin vanbuiten en rosé vanbinnen. Haal het vlees uit de pan en laat het 5 minuten rusten.

Verdeel de hummus en avocado over de borden en maak de waterkers en ui aan met de helft van de dressing. Verdeel de salade over de borden. Snijd het lamsvlees in dunne plakken en leg het naast de salade. Verdeel de rest van de dressing over de borden.

Bereidingstijd: 25 min. Wachttijd: 30 min.

Styling: Cyn Ferdinandus. Fotografie: Eric van Lokven. Receptuur: Victor de Launay