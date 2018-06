Last van je maag? Dit fruitstuk kan wonderen doen

Een borrelende maag, niet of juist veel naar de wc moeten. Last hebben van je maag en darmen is hartstikke vervelend. Regelmatig buikproblemen? Probeer dan een keer een mango. Dit exotische fruitstuk kan namelijk wonderen doen.

Dit blijkt uit een studie van de Texas A&M University die werd gepubliceerd in Molecular Nutrition & Food Research.

Groepen

Voor dit onderzoek deden 36 mannen en vrouwen mee, die allemaal last hadden van constipatie. Ze werden in twee groepen verdeeld. Maar één van de twee groepen kreeg iedere dag 300 gram mango voorgeschoteld. Verder werd het dieet van alle deelnemers constant gehouden op het gebied van calorieën, koolhydraten, vezels, eiwitten en vetten.

Effectief

Aan het eind van de maand vertoonden beide groepen verminderde constipatie. Toch zagen de onderzoekers wel duidelijk verschil. Mango’s blijken wel degelijk effectiever te zijn in het verlichten van de symptomen bij constipatie. Deze fruitsoort helpt namelijk ook bij het verbeteren van de samenstelling van bacteriën in de darm en zorgt voor verminderde ontstekingen.

Beter

Mango’s blijken dus beter in het verlichten van spijsverteringsproblemen dan ander vezelrijk voedsel. Dus, doe er je voordeel mee.

Handig om te weten: Zo schil je mango’s snel een eenvoudig





Bron: Molecular Nutrition & Food Research. Beeld: iStock