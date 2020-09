Last van stress? Dít zijn de gezondheidsvoordelen van tulsi thee

Er gaat niets boven een heerlijke kop thee als het buiten fris begint te worden. Wil je een keer een nieuwe theesoort proberen? Ga dan voor tulsi thee, want die is hartstikke gezond.

Tulsi, ook wel bekend als heilige basilicum, is een kruid dat goed is voor je lichaam, geest en ziel. Niet voor niets dat het kruid in de ayurvedische geneeskunde wordt gebruikt om verschillende kwaaltjes op te lossen, waaronder bronchitis.

Advertentie

Bij tulsi thee worden de bladeren van de tulsi plant gedroogd en vervolgens ondergedompeld in heet water. En volgens diëtiste May Zhu zitten er een hoop voordelen aan het drinken van een kopje tulsi thee:

Het kan je angst verminderen

Dit is een van de belangrijkste redenen waarom tulsi thee ‘zo speciaal’ is. Uit onderzoek blijkt dat tulsi een adaptogeen kruid is. Dit betekent dat het je lichaam kan helpen beschermen tegen de giftige effecten van stress. Tulsi thee kan ervoor zorgen dat je stemming verbeterd en je je minder angstig voelt. “Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat de antioxidanten in tulsi thee kunnen helpen om je cortisolspiegel te verlagen”, zegt Zhu. Maar ze zegt ook dat er meer onderzoek moet worden gedaan om dit te bevestigen.