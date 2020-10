Lekker én simpel: zo maak je een heerlijke speculoostiramisu

Wat is er nu gezelliger dan op een herfst- en regenachtige dag aan de slag te gaan in de keuken om iets lekkers te bakken? Vandaag op het menu: speculoostiramisu.

Je hebt speculaas en speculoos, maar wat is nu eigenlijk het verschil?

Speculaas of speculoos?

Het verschil zit ‘m in de kruiden. In speculaas wordt een mengsel van kaneel, kruidnagel, gemberpoeder, nootmuskaat, kademom en witte peper gebruikt. De -loos in speculoos betekent eigenlijk dat het koekje zonder deze speculaaskruiden gemaakt wordt. Meestal wordt er bij speculoos alleen kandijsiroop of gebrande suiker en kaneel gebruikt.

In Nederland wordt van oudsher speculaas gegeten, terwijl speculoos juist Belgisch is. Dat de Belgen geen specerijen voor hun koekjes gebruikten, kwam doordat deze speculaaskruiden te duur waren. Nederland kon ze vanwege de kolonies goedkoper krijgen.

Speculaas of speculoos? Voor deze lekkere en simpele tiramisu maakt het niet uit welk koekje je gebruikt. De keuze is aan jou! Door de combinatie met slagroom is het namelijk áltijd een heerlijk toetje.

Ingrediënten

1 groot pak speculaasjes (of 3 pakken speculoosjes)

1 zakje vanillesuiker

1 eetlepel suiker

600 milliliter verse slagroom

1 pot speculoospasta

Zó maak je de speculoostiramisu

1. Klop de slagroom met suiker en vanillesuiker totdat ‘ie bijna stijf is.

2. Verhit de pot speculoospasta in de magnetron, zodat hij wat dunner en vloeibaarder wordt.

3. Leg een laag koekjes in de schaal. Doe daar een laagje slagroom overheen en druppel er daarna wat speculoospasta overheen. Blijf laagjes maken totdat alles op is. Zorg er wel voor dat je eindigt met slagroom en houd een paar koekjes over om de tiramisu mee te versieren.

4. Doe een beetje pasta in een spuitzak en spuit een aantal strepen op de bovenkant. Maak hier met een satéprikker mooie marmerstrepen van. Dit doe je door de satéprikker van boven naar beneden en van beneden naar boven door de lijnen te trekken.

5. Zet de speculoostiramisu minimaal 6 uur (maar het liefst de hele nacht) in de koelkast. Decoreer vlak voor het aansnijden van de tiramisu de randen met gekruimelde koekjes. Smullen maar!

