Wil je écht lekker slapen? Zet deze snacks dan op het menu 's avonds

Blijf je ’s avonds altijd nét even te lang op de bank hangen, waardoor de wekker ’s ochtends als een regelrechte ramp klinkt? Is slapen een probleem?

In deze donkere wintermaanden raakt je biologische klok sneller van slag. Grote kans dat je ’s avonds moeilijker in slaap komt en ’s ochtends het liefst nog úren blijft liggen. Gelukkig kan het eten van bepaalde voeding je helpen bij het creëren van een heerlijke nachtrust. En wie wil dat nou niet? Zeker als je ziet dat kaas (ja, echt) ook in het rijtje ‘slaapvoedsel’ thuishoort.

1. Kaas

Kaas bevat calcium, wat je lichaam helpt bij de opname van het stofje tryptofaan. Tryptofaan is belangrijk voor de aanmaak van de stof serotine, die weer zorgt voor de aanmaak van het hormoon melatonine. Melatonine komt je waarschijnlijk bekend voor; het stofje helpt bij het creëren van een natuurlijk dag- en nachtritme. En wij worden heel blij van ’t feit dat in onze lievelingssnack, kaas, een aardige hoeveelheid hiervan zit. Een goed excuus om op de bank te duiken met een lekker kaasplankje. Wel de wijn achterwege laten!

2. Tonijn

Nee, je hoeft niet vlak voor het slapen gaan een tonijnsalade naar binnen te werken. Toch kan een avondsnack met tonijn geen kwaad. Deze vissoort zit namleijk vol met vitamine B6, een belangrijke vitamine als het gaat om je nachtrust. Toastje met tonijn, iemand?

3. Bananen

Bananen zitten vol met magnesium en kalium. Deze twee stofjes helpen je spieren te ontspannen, met een rustig gevoel als gevolg. Een banaantje voor het slapen gaan is dus niet alleen lekker, maar nog een slimme keuze ook. Ook lekker als toetje, in combinatie met yoghurt. En je raadt het al: ook in bananen zit de stof tryptofaan.



4. Bladgroenten

Zorg voor veel groenten op je bord tijdens het avondeten. En dan vooral: bladgroenten. Spinazie, andijvie, boerenkool en paksoi; ze zorgen er allemaal voor dat je beter slaapt. Hoe dat zit? Bladgroenten zijn rijk aan calcium en magnesium, waarvan je de voordelen inmiddels kent. Wij zeggen: lekker groen doen.

En wat je vooral moet laten staan…

Pas op met groenten uit de zogenaamde ‘nachtschadefamilie’. Hiertoe behoren onder andere aubergine, tomaat en aardappel. Ze bevatten tyramine, een aminozuur dat norepinefrine aanmaakt (een soort adrenaline). En daar wil je nou juist niét te veel van hebben ’s avonds.

Een kopje thee met chocolade mag lekker zijn na het eten, maar zowel thee als chocolade bevatten de opwekkende stof theobromine. Een kopje kruidenthee kan wél. Drink ook zeker niet te veel alcohol: wie meer dan 2 glazen neemt, jaagt z’n bloedsuikerspiegel op. En daar lig je dan weer wakker van.

Lekker slapen, zeker in deze pyjama’s:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: AD.nl. Beeld: iStock