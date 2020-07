Op vakantie met de camper? 5x lekkere (en makkelijke) eenpansgerechten

Koken op de camping blijft een uitdaging. Het maakt niet uit of je nou in Nederland, Frankrijk of Zweden bent. Je hebt nou eenmaal niet zo’n uitgebreide keuken als thuis. Deze 5 eenpansgerechten helpen je op weg.

Tortilla

Ben je op vakantie in Nederland? Haal dan een stukje Spanje je camper in door een heerlijke Spaanse tortilla te maken. Met dit gerecht kun je eindeloze variëren. Als je er genoeg groenten instopt, volstaat het als een prima avondmaal. Eerder gaven wij al tips voor lekkere variaties op dit Spaanse eenpansgerecht.

Pannenkoeken

Een caravanvakantie is niet compleet als je niet een avondje pannenkoeken hebt gebakken. Pannenkoeken zijn simpel om te bakken en het enige waar je jezelf zorgen om hoef te maken is of je voor hartig of zoet beleg gaat. Met dit trucje zorg je ervoor dat je binnen no-time een hele stapel pannenkoeken bakt.