Dít zijn de lekkerste snacks als je probeert af te vallen

Camilla Parker Bowles is onlangs op Instagram haar eigen leesclub begonnen. Naast dat ze boekentips deelt, gaat ze ook verschillende auteurs interviewen. Op het het account The Duchess of Cornwall’s Reading Room maakt ze haar winterselectie aan favoriete boeken bekend.

De spiegel en het licht is het derde deel uit een trilogie. In dit boek traceert Hilary Mantel de laatste jaren van het leven van Thomas Cromwell. Een allesomvattend portret van een Britse jongeman die in 1536 vanuit het niets de toppen van de macht wist te bereiken. Als je dit boek wilt lezen, is het natuurlijk wel belangrijk dat je ook het eerste deel Wolf Hall leest.

Daar waar de rivierkreeften zingen – Delia Owens

Daar waar de rivierkreeften zingen vertelt het verhaal van Kya Clark. Ze is in een haar eentje opgegroeid in het moeras van Barkley Cove in North Carolina, afgesloten van de bewoonde wereld. Als ze in aanraking komt met twee jongemannen uit de stad ontdekt ze dat er ook een andere wereld is. Wanneer een van de mannen plotseling dood wordt gevonden, is Kya de eerste die wordt verdacht.

Rusteloos – William Boyd

Liefhebber van spannende verhalen? Dan is dit boek iets voor jou. Rusteloos speelt zich af in de zomer van 1976 en gaat over Sally Gilmartin. Als iemand haar probeert te vermoorden, is de enige die ze kan vertrouwen haar dochter Ruth. Zij ontdekt dat haar moeder een Russische emigrante is die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Britse geheime dienst werd gerekruteerd.

De stad aan de rand van de hemel – Elif Shafak

De stad aan de rand van de hemel gaat over de Indiase Jahan. Op jonge leeftijd is hij aanwezig bij de geboorte van olifant Chota, waardoor de twee een bijzondere bond krijgen. Wanneer Chota aan de sultan wordt gegeven als cadeau, gaat Jahan met hem mee naar Istanbul om voor het dier te zorgen. Jahan valt op door zijn intelligentie en wordt daarom ingezet als leerknecht van de architect van de sultan. Dit behoedt hem echter niet voor de grillen van de sultan.

Camilla Parker Bowles deelde al eens eerder andere favoriete boeken van haar:

Bron: Instagram, Bol. Beeld: Brunopress.