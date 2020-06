Dít zijn de lekkerste vegetarische snacks voor op de barbecue

Als je aan barbecuen denkt, denk je waarschijnlijk aan grote stukken vlees. Maar ook als vegetariër kun je heerlijk barbecuen. Er zijn namelijk genoeg vegetarische snacks voor op de barbecue.

Ben je vegetarisch of wil je gewoon wat minder vlees eten? Dan zijn er genoeg mogelijkheden om lekker te barbecuen. Geen inspiratie? Van vegaburgers tot gezonde groentespiesjes: dít zijn de lekkerste vegetarische snacks voor een vega barbecue.

Het poffen van een aardappel is simpel én hartstikke lekker. Je kunt zelf kiezen of je voor een gewone aardappel of de zoete variant gaat. Snij hem door en stopt er wat knoflook, kruidenboter of roomkaas tussen en smeer er wat olijfolie op. Pak de aardappel dan in met aluminiumfolie en leg ‘m op de barbecue om te poffen.

2. Groentespies

Kies je favoriete groenten en maak er een vrolijke groentespies van. Snij de groenten in stukken, besprenkel ze met wat olijfolie, witte balsamicoazijn, wat knoflook, peper en zout en rijg ze aan een spies. Leg ze op de barbecue en ze zijn in no-time klaar om te eten.

3. Gegrilde maïskolf

Ook een gegrilde maïskolf kun je heel makkelijk bereiden op de barbecue. Smeer ze van tevoren in met een beetje olijfolie, zout en peper. Keer ze regelmatig en haal ‘m eraf als ‘ie een mooie bruine gloed heeft.

4. Fruit

Wist je dat ook heerlijk is om fruit te grillen? Zo kun je zowel ananas, watermeloen en aardbeien als appel, banaan en perziken op de barbecue leggen. Helemaal lekker als toetje met een bolletje roomijs erbij! Let er wel op dat het fruit niet te zacht is, want dan wordt het een papje en dat is niet zo lekker. Zorg ervoor dat het fruit nét rijp is.

5. Vegaburger

In de supermarkt heb je tegenwoordig een speciale vegetarische afdeling bij het vlees en daar kun je verschillende vegaburgers vinden. Meestal zijn ze gemaakt van champignons, noten of linzen. Heel handig voor op de barbecue en hartstikke lekker. Gril ze in 4 minuten goudbruin en gaar. Keer ze halverwege een keertje om.

6. Tofu spies

Je kunt natuurlijk ook voor een andere vleesvervanger gaan, zoals tofu. Door er wat paprika, rode ui en courgette aan toe te voegen en ze lekker te marineren krijgen deze spiesjes extra veel smaak. Perfect dus voor op de barbecue.

