De lekkerste warme drankjes om mee te nemen in je thermoskan

Anne (34): “Ik ben 12 jaar getrouwd met een leuke man. We hebben allebei geen topbaan, maar we kunnen goed rondkomen. Dan heb ik het over een doorzonwoning, een tweedehandsauto en vakanties op een camping in Italië.

Verjaarsfeestje

Ik vind dat we een fijn leven hebben met onze dochters van 7 en 9 jaar. Van huis uit heb ik meegekregen dat het erom gaat wat je zelf van je leven maakt, en dat daar niet per se veel geld voor nodig is. Ik heb altijd gedacht dat we onze manier van leven moeiteloos zouden kunnen doorgeven aan onze dochters, maar dat heb ik te simpel gez