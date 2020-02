Op deze plekken eet je de lekkerste worstenbroodjes van Brabant

Veel Brabanders zijn groot gebracht met worstenbroodjes. Het staat dan ook niets voor niets op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. In de buurt van Brabant? Dan kun je hier langs voor een écht Brabants worstebrooijke.

De 5 lekkerste worstenbroodjes van bakkers op een rijtje:

Advertentie

Bakkerij van Dongen, Terheijden

Bakkerij van Dongen in Terheijden won vijf keer de prijs voor het lekkerste Brabantse worstenbroodje. Na drie keer winnen op rij werden ze zelfs tijdelijk uitgesloten van de deelname. Inmiddels zitten ze in de finale voor het lekkerste worstenbroodje van 2020.

Bakkerij Wieggers, Breda

Bakkerij Wieggers is een begrip in Breda. Ze verkopen er namelijk heerlijke worstenbroodjes. Het deeg heeft een zachtere structuur en het vlees is anders gekruid dan je gewend bent. De worstenbroodjes kun je bij Wieggers met verschillende toppings krijgen, zoals: kaas, bacon, huisgemaakte curry met uitjes en satésaus.

Bij Robèrt, Oisterwijk

Een van de lekkerste worstenbroodjes haal je natuurlijk in de bakkerij van meesterbakker Robèrt van Beckhoven in Oisterwijk. Heb je worstenbroodjes ingeslagen? Schuif dan aan voor een lunch of taartje bij zijn restaurant Van Leer. Wie weet loop je Robèrt wel tegen het lijf.

Bakkerij Leon van Dongen, Wagenberg

Nog een winnaar van het lekkerste worstenbroodje van Brabant is Bakkerij Leon van Dongen in Wagenberg. In 2019 mochten zij de prijs in ontvangst nemen. Al 12 jaar lang eindigen zij hoog in de top 10 van de wedstrijd.

Houben Worstenbrood, Eindhoven

Worstenbroodjes met een twist koop je bij Houben Worstenbrood in Eindhoven. Naast de traditionele variant hebben ze ook worstenbroodjes met kip, lam en truffel. Ook vegetariërs kunnen hier terecht: er is namelijk een worstenbroodje op basis van peulvruchten en kruiden. Niet in de buurt van Brabant? Houben staat ook vaak op foodfestivals.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Kom naar de paasbakcursus en leer bakken als Robèrt van Beckhoven € 89,- p.p. Boek snel

Bron: Omroep Brabant. Beeld: iStock