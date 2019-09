Let op: dit is waarom je een waterkoker nooit 2 keer aan mag zetten

Het lijkt heel onschuldig: je wil een kopje thee maken en er zit nog water in de waterkoker. Om dit water weer op te warmen, zet je de waterkoker opnieuw aan. Toch is dit lang niet zo onschuldig. Experts zeggen nu zelfs dat je dit nóóit mag doen.

The UK Tea and Infusions Association waarschuwt: zet nooit je waterkoker nog een keer aan. Als je het water opnieuw kookt, krijgt het een vieze smaak en hou je smakeloze thee over. Voorzitter William Gorman legt uit: “Opnieuw koken haalt al het zuur- en stikstof uit het water, dat zorgt voor een platte smaak.” Maar dit is niet het enige: de gevolgen zijn nog veel erger. Het kan namelijk schadelijk zijn voor je gezondheid.