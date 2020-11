Jummie: dít zijn de 7 leukste (en lekkerste) sinterklaasrecepten

Als je aan Sinterklaas denkt, denk je aan kruidnoten, speculaas en (heel veel) chocolade. Duik daarom een middagje de keuken in en geniet op pakjesavond van deze lekkere sinterklaasrecepten.

Vol verwachting klopt ons hart, want Sinterklaas is weer in het land. En dat betekent: lekker veel snoepen. Met kruidnoten en chocoladeletters in overvloed kunnen we de verleiding in de decembermaand écht niet weerstaan.

Daarom hebben we een paar heerlijke sinterklaasrecepten voor je op een rijtje gezet, zodat je genoeg inspiratie hebt voor komende tijd. Want wat is er nu gezelliger dan een middagje bakken? Maak er een gezellige én smakelijke Sinterklaas van!

Dit is een heerlijke herfstcake met appel, speculaaskruiden en amandel. Verwarm de oven voor op 150 graden Celsius. Klop 200 gram boter met 200 gram witte basterdsuiker, een snufje zout en een beetje vanille-extract tot romig mengsel. Voeg vervolgens vier eieren een voor een toe. Wacht steeds met het toevoegen van een nieuw ei totdat het vorige ei helemaal is opgenomen.