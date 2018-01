In Zwitserland is het straks verboden om levende kreeften te koken

In Zwitserland willen ze niet meer dat er levende kreeften vanuit het aquarium in de pan worden gegooid.

Over 2 maanden is het daar verboden om levende kreeften te koken in water.

Eerst verdoven

Voortaan moeten alle kreeften eerst worden verdoofd voordat ze in de pan mogen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een stroomstoot. Volgens Nederlandse biologen zou het niet gek zijn als deze regel ook in ons land wordt ingevoerd over een tijdje. Want kreeften kunnen wel degelijk pijn voelen, denken ze. “Het weefsel blijft relatief lang in leven”, vertelt professor Gert Flik aan NOS.

Tegen de hitte

Hoewel het lastig te meten is bij ongewervelde dieren, kunnen biologen toch iets zeggen over de bereidingswijze. En dat is bij kreeften anders dan bij bijvoorbeeld garnalen. “Een garnaal zal als water goed kookt meteen dood zijn. Als je een kreeft van 2,5 kilo in het water gooit, zal het wel even duren voordat intern alles is uitgeschakeld.” Bioloog Charles Fransen vult aan dat een kreeft nog wel een tijdje in de pan met kokend water kan leven: “Normaal gesproken zouden alle lichaamsfuncties dan vrijwel onmiddellijk stoppen, maar bij een kreeft zal het wellicht iets langer duren, doordat hij zich met zijn pantser enige tijd kan weren tegen de hitte.”

Bron: NOS. Beeld: iStock