Libelle Legt Uit: waar hebben kikkererwten hun naam aan te danken?

We zijn dol op kikkererwten. Door een salade, als falafel of fijngemalen tot hummus. Maar waar komt die vreemde naam toch vandaan? We zochten uit waar de kikkererwt haar naam aan te danken heeft.

Soms vraag je jezelf bij een product af waarom het die specifieke naam heeft gekregen.

Oud-Hollands

We kunnen je alvast verklappen dat kikkererwten niets met kikkers te maken hebben. De oud-Hollandse naam voor de peulvrucht is volgens Onze Taal eigenlijk ‘keker’. Dit is afgeleid van het Latijnse woord ‘cicer’ wat ‘grauwe erwt’ betekent. In de loop der tijd is de naam verbasterd tot kekererwt en uiteindelijk kikkererwt.

