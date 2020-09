Libelle Legt Uit: is het ene bak- en braadproduct beter dan het andere?

Gebruik jij het liefst een speciaal bak- en braadproduct in plaats van olie bij het bakken en braden? Er zijn verschillende soorten bakproducten verkrijgbaar: waar moet je op letten om de gezondste keuze te maken?

De meest verantwoorde keuze om in te bakken is olie. Niet alleen omdat dit een puur product is waar verder geen hulpstoffen aan toegevoegd zijn, maar ook omdat olie veel onverzadigd vet bevat. En dat is beter dan verzadigd vet. Onverzadigd vet verlaagt volgens het Voedingscentrum het LDL-cholestrol, wat weer goed is voor de bloedvaten en verlagen van het risico op hart- en vaatziekten. Bak je desondanks liever met een bak- en braadproduct in plaats van olie? Ook dan kun je een verantwoorde keuze maken.

Advertentie

Vloeibaar bakproduct vs. hard bak- en braad product

Hoogleraar Levensmiddelentechnologie Tiny van Boekel deelde in een interview met Nu.nl een handig ezelsbruggetje:”Is het vloeibaar? Dan zitten er goede, onverzadigde vetten in. Is het hard? Dan zitten er slechtere, verzadigde vetten in.” Vloeibare margarine en vloeibaar bak-en-braadvet behoren tot die eerste categorie met onverzadigde vetten. Deze vetten bevatten ook weer verschillende essentiĆ«le vetzuren die het lichaam zelf niet aan kan maken, maar die de kans op hart- en vaatziekten wel juist verlagen. Een pakje hard bak- en braadvet is dus een minder goede keuze omdat het veel (gemiddeld 40%) verzadigd vet bevat. Deze soorten bakboter vallen buiten de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.