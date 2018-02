Libelle Legt Uit: kun je citroenen beter in een fruitschaal of in de koelkast bewaren?

Citroenen zijn de smaakmakers van veel gerechten en drankjes. Fijn om op voorraad te hebben, dus. Maar kun je ze het best bewaren in een fruitschaal of in de koelkast?

De culinaire experts van het Amerikaanse Cook’s Illustrated probeerde beide opties uit.

Los vs in een plastic zakje

Voor de test bewaarden ze citroenen op verschillende manieren. Zo onderzochten ze hoe lang de vruchten goed blijven op kamertemperatuur in de fruitschaal én in de koelkast. Ook werden sommige van die citroenen in plastic zakjes met en zonder water apart gelegd.

Zó houd je je citroenen dus het langst vers…

Wat bleek? Na een week begonnen de citroenen die op kamertemperatuur lagen al hard te worden en dus uit te drogen. Beter ging het met de exemplaren in de koelkast. Zowel de citrusvruchten in het zakje met als zonder water, waren na vier weken nog sappig en prima te pruimen. Hoewel eerder onderzoek uitwijst dat water de truc doet, stelt Cook’s Illustrated dat dat niks uitmaakt: het gaat puur om het zakje, dat de citroen goed afdekt en zo langer vers houdt.

Wist je dat een citroen ook heel goed van pas kan komen bij het schoonmaken? Op drie manieren, zelfs:

Bron: Cook’s Illustrated. Beeld: iStock