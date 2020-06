Libelle Legt Uit: moet je olie toevoegen aan producten in de Airfryer?

In de afgelopen jaren hebben veel mensen de frituurpan in de schuur verruild voor een Airfryer. Want: doordat je bakt in hete lucht in plaats van olie zou het verantwoorder zijn. Maar hoef je dan helemaal geen olie toe te voegen?

Je kunt de Airfryer voor allerlei gerechten gebruiken: van friet en frikandellen tot kipfilet en zelfs brood en taarten. Voor brood en taarten heb je dan misschien geen olie nodig, maar hoe zit dat met producten die je normaal in de frituurpan zou bakken?

Voorgebakken

Aan alle producten die enigszins zijn voorbehandeld – bijvoorbeeld voorgegaard of gemarineerd – hoef je geen olie toe te voegen bij het bakken in de Airfryer. Dit is alleen nodig bij het bereiden van verse producten die nog niet zijn gemarineerd of voorgebakken, bijvoorbeeld kipfilet of aardappelen. Hierdoor krijgen ze meer smaak en een krokant laagje. Alle diepvriessnacks voor de Airfryer zijn al voorgebakken, dus daar hoef je geen olie aan toe te voegen.