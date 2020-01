Libelle Legt Uit: wat betekent extra vierge bij olijfolie?

Heb jij je bij het kopen van olijfolie altijd al afgevraagd wat extra vierge betekent? Wij leggen het je uit.

‘Extra vierge’ is de Franse benaming. Het kan ook in het Italiaans, ‘extra vergine’, of in het Spaans, ‘extra virgen’, op de fles staan. Bij dat laatste woord, virgen, gaat misschien al een belletje bij je rinkelen. Vanuit het Engels vertaald betekent virgin ‘maagdelijk’. En dat is precies hoe je deze speciale olijfolie zou kunnen omschrijven.

Strenge eisen

Het verwijst namelijk naar het feit dat deze olijfolie ‘onaangeraakt’ en dus puur is. Je mag niet zomaar de benaming ‘extra vierge’ aan een olijfolie geven, daar gelden strenge eisen voor. Zo moet de zuurgraad van de olie onder de 0,8 procent liggen. Dit is heel puur, want olijven die nog aan de boom hangen hebben een zuurgraad van zo’n 0,5 procent.

Puur

Om de zuurgraad zo laag mogelijk te houden, moeten de olijven met zorg behandeld worden. De olie moet gelijk van de eerste koude persing komen, om de olie puur te houden. Extra vierge olijfolie is dus eigenlijk van de beste kwaliteit.

Wanneer niet gebruiken?

Extra vierge olijfolie kun je beter niet gebruiken om vlees in te bakken. Je kunt daarvoor beter zonnebloemolie of gewone olijfolie gebruiken. Ook frituren kun je hiermee beter niet doen, omdat de olijfolie niet heet genoeg kan worden.

Sla je olijfolie liever helemaal over? Dit zijn 3 gezonde alternatieven voor boter, olijfolie en suiker.



Bron: Elle Eten. Beeld: iStock