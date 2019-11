Libelle Legt Uit: Hoe zet je goede koffie met een french press?

Heb je geen koffiezetapparaat bij de hand of vind je het een te dure aankoop momenteel? Dan is een french press ideaal voor jou. Je zet met het betaalbare kannetje namelijk gemakkelijk koffie. Maar het vereist wel enige kunde. Daarom legt Libelle je vandaag haarfijn de kunst van het koffiezetten met een cafetière uit.

Je koopt een french press voor een gemiddelde prijs van €20 tot €30 euro en het kannetje gaat erg lang mee.

Oorsprong

Een french press wordt in de volksmond ook wel gewoon een ‘doordrukpot’ genoemd. Ook wordt de french press soms aangeduid als cafetière, wat afgeleid is van de oorspronkelijke naam ‘cafetière à piston’. De oorsprong van het koffiepotje ligt – zoals de naam al doet vermoeden – in Frankrijk.

Milieuvriendelijk

Het apparaatje bestaat uit een doorgaans glazen pot en een deksel, met daarin een metalen filter dat je omhoog of omlaag kunt bewegen. De french press is nog goed voor het milieu ook, want je hebt voor deze manier van koffiezetten geen koffiefilters nodig. Wat je wel nodig hebt? Alleen gekookt water en koffie.

Grove maling

Belangrijk is dat je geen fijne filtermaling gebruikt, want daarmee kan de filter verstopt raken. Gebruik dus grove maling wanneer je koffiezet met de french press! Je kunt ongeveer 30 gram gemalen koffie op 500 ml gekookt water aanhouden. Natuurlijk kun je dit naar wens iets aanpassen, zodat de koffie sterker of slapper van smaak is.

Stappenplan

Hoe je het precies doet? Hieronder leggen we het stap voor stap uit.

Breng water aan de kook. Je kunt iets meer koken, zodat je de french press daarmee alvast kunt voorverwarmen. Pak de koffie en doe de gewenste hoeveelheid in de kan. Schenk nu een klein beetje water op de koffie, zodat alle koffie bedekt is. Dit noem je ‘blooming’. Wacht ongeveer 30 seconden en schenk dan de rest van het water eroverheen. Roer de koffie voorzichtig door en laat het enkele minuten trekken. Zet vervolgens de deksel op de kan en duw de zeef voorzichtig naar beneden. Zo scheid je de gemalen koffie en de koffiedrank van elkaar en houd je heerlijke koffie over. Genieten maar!

Bron: Allesoverkoffie, Koffierecolutie. Beeld: iStock