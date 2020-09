Libelle Legt Uit: welk fruitsoort is het gezondste om te eten?

We weten allemaal dat voldoende groente en fruit binnenkrijgen erg belangrijk is, omdat ze veel gezonde vitamines bevatten. Je kunt niet snel een verkeerde keuze maken wanneer het op fruit aan komt, maar is er eigenlijk ook een fruitstuk dat het áller gezondste is?

Libelle ging op onderzoek uit.

Allereerst: er bestaat geen slecht fruit – behalve als het beschimmeld is of is gaan rotten. Dat moge duidelijk zijn. Of je nou een appel, een banaan of een handje druiven neemt, we juichen iedere keuze om fruit te eten van harte toe. Maar natuurlijk zit er, net zoals bij groente, wel een verschil tussen ieder fruitstuk. De een bevat meer vitamine C, de ander meer koolhydraten, om maar wat te noemen.

Ongezond?

Fruit kan dan ook niet ongezond zijn. Toch wordt het eten van té veel fruit afgeraden, omdat het van nature wel veel fruitsuikers bevat. Dat is niet te vergelijken met bruine of witte suiker, maar kan toch een overdaad aan suikers in het lichaam geven. En dat kan voor extra vetopslag in het lichaam zorgen. Daarom wordt er vaak over een gemiddelde van twee tot drie stuks fruit per dag gesproken. Kun je niet kiezen? Dít is het lijstje met de gezondste fruitstukken.

1. Appel

Een appeltje voor de dorst is een goed idee. Niet alleen omdat appels weinig calorieën bevatten én lekker vullend zijn, maar ook omdat ze van nature een grote bron van vezels en anti-oxidanten zijn. Ook bevat dit simpele fruitstuk veel catechine en quercetine. Deze stoffen verminderen de kans op onder andere beroerte, hartinfarct, kanker en diabetes.

2. Banaan

Een banaan is een echte energiebom. Ideaal voor het sporten en een perfecte basis voor een zelfgemaakte smoothie. Bananen zijn ook nog eens hartstikke gezond, want er zit van nature veel kalium en vezels in. Ben je gestresst? Dan is het eten van deze tropische vrucht ook aan te raden, want de tryptofaan in bananen maakt je namelijk kalm.

3. Frambozen en bessen

Bessen in alle varianten zijn hartstikke gezond. Blauwe bessen, frambozen, rode bessen… stuk voor stuk bevatten ze maar heel weinig calorieën, terwijl ze wél heel veel antioxidanten bevatten. Ze bevatten allemaal veel voedingsvezels, die je spijsvertering ten goede komen. Ook hebben ze een positief effect op het hart en helpen ze tegen huidveroudering.

4. Abrikoos

Iets minder gangbaar, maar zeker de moeite waard om wat vaker te eten. De abrikoos is een waar vitamine bommetje. Ze zitten namelijk boordevol kalium, betacaroteen, ijzer, vitamine A, C en E. En juist de hoge hoeveelheid ijzer maakte ze zo gezond, want ijzer stimuleert de aanmaak van hemoglobine, de stof die ervoor zorgt dat er genoeg zuurstof in je bloed terechtkomt.

5. Sinaasappel

Sinaasappels mogen ook niet in dit rijtje ontbreken, en dat is niet zonder reden. Dit oranje fruitstuk is namelijk een grote bron van vitamine C, een vitamine die je immuunsysteem een boost geeft. De vezels in sinaasappelen kunnen het cholesterolgehalte helpen verlagen. Ook bevatten sinaasappels flavonoïden en bètacaroteen, die samen als een krachtige antioxidant dienen. En tot slot: een sinaasappel bevat ook weinig calorieën, wat ook dit tot een zeer gezond en lekker fruitstuk maakt.

Wist je dat er heel veel gezondheidsvoordelen aan het eten van een simpele appel zit? Dít zijn ze:

