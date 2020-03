Misschien heb je de term wel eens gehoord of erover gelezen in kookboeken: ghee. Deze boter herken je aan de gele kleur en wordt geroemd om de vele gezondheidsvoordelen.

Allereerst is het handig om te weten wat ghee is. Dit is een geklaarde boter die wordt gemaakt door roomboter te verhitten. De eiwitten en onzuiverheden drijven dan naar boven en worden vervolgens van de boter afgeschraapt waardoor je alleen nog het vet van de boter overhoudt.

Advertentie

Deze foodtrend is overgewaaid vanuit India waar men het product al duizenden jaren gebruikt. Je kunt het eten op brood, maar je kunt het ook gebruiken tijdens het bakken van je favoriete maaltijden.

Darmen

Het goudgele goedje is voor een hoop dingen fijn. Ghee zorgt namelijk voor een gezond darmslijmvlies en voedt de goede darmbacteriën. Hierdoor zou ghee kunnen beschermen tegen darmkanker. Hoe dat zit? Net als kokosolie bevat ghee butyraat. Dit is een belangrijke beschermer van je darmvlies. Als je darmen vezels verteren wordt er door goede darmbacteriën ook butyraat gevormd. Niet iedereen heeft echter voldoende van deze bacterie in de darmen, dan kan ghee eten een uitkomst zijn.