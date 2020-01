Je maaltijd kan nog zo vol zitten met vitamines en voedingsstoffen: als je niet goed op je eten kauwt, dan neemt je lichaam dit helemaal niet op. Zonde! En zo zijn er nog 6 redenen waarom goed kauwen van groot belang is. Maar wat is nou eigenlijk ‘goed kauwen’? 30 keer kauwen? 100 keer? Libelle legt het uit.

6 redenen waarom goed kauwen belangrijk is:

Goed kauwen is beter voor je spijsvertering, omdat fijn eten makkelijker te verteren is.

Goed kauwen zorgt voor meer speekselproductie en pas als je speeksel goed kan mengen met het voedsel, kunnen voedingsstoffen goed afgebroken worden.

Als je niet goed kauwt, verslappen je kauwspieren, waardoor je kaken kunnen verzwakken en je gebit kwetsbaar wordt. Daarnaast zorgt de aanmaak van speeksel voor een beschermlaagje om je tanden, waardoor je minder kans op gaatjes hebt.

Pas 20 minuten nadat je begint met eten maakt je lichaam een verzadigingshormoon aan. Goed kauwen zorgt ervoor dat je langzamer eet en zo zal je je na minder eten verzadigd voelen. Zo voorkom je dat je regelmatig teveel eet.

Goed kauwen verbetert het geheugen, omdat het de doorbloeding van bepaalde hersengebieden stimuleert.

Goed kauwen voorkomt winderigheid. Te grote stukken voedsel kunnen moeilijk verteerd worden en dit zorgt voor gassen in je darmen. Hierdoor kan ook een opgeblazen gevoel ontstaan.

Bewuster eten

Naast al deze gezondheidsvoordelen, is er ook nog een ander voordeel: je eet bewuster. Langdurig kauwen op je eten noemen ze ook wel ‘mindful eten’, omdat je echt stilstaat bij elke hap die je neemt. Eten is tegenwoordig een haastige bezigheid, iets dat je vaak snel nog even moet doen. Daardoor zijn we niet altijd bewust van alles wat we snel in ons mond stoppen. We noemden al dat je lichaam bij niet goed kauwen te laat een verzadigingshormoon aanmaakt, waardoor je sneller teveel eet. Alleen al om die reden heb je minder kans op overgewicht als je langer kauwt. Maar ook voor mensen die eens goed hun voedingspatroon onder de loep willen nemen en meer willen stilstaan bij alles wat ze naar binnen werken, is langer kauwen een goede tip.

Hoe vaak?

Om erachter te komen hoe vaak je nou echt op iedere hap moet kauwen, hebben we verschillende onderzoeken vergeleken. Gemiddeld genomen wordt er bij deze onderzoeken verkondigd dat we tussen de 30 en de 40 keer op een hap moeten kauwen. Maar bij niet elke hap is dit nodig, het ligt eraan waar je hap uit bestaat. Het een is nou eenmaal sneller fijn gekauwd dan het ander. Als je het echt goed wil doen, moet je aanhouden dat je op elke hap zoveel kauwt dat het een vloeibaar papje is dat zo naar binnen kan glijden. Zo krijg je tot wel 2 keer zoveel voedingsstoffen binnen.

Uitzonderingen

Wat je misschien niet verwacht: bij vlees hoef je minder vaak te kauwen. Dat komt omdat het alleen uit celmembraan bestaat. Dit geldt ook voor kaas en eieren. Misschien denk je dat je plantaardig voedsel juist niet zo vaak hoeft te kauwen, omdat dat vrij fijn voedsel is, maar niets is minder waar. Je lichaam vindt voedsel dat in een vliesje zit, zoals mais of zaadjes, moeilijk te verteren. Kauw op dit voedsel daarom juist extra goed.

Libelle deed de test

Libelle’s Elselien deed de test: ze kauwde een week lang op iedere hap 20 keer. Benieuwd of dit iets voor haar deed? Bekijk de video hieronder:

