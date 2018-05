Libelle legt uit: is hummus echt zo gezond?

Hummus is tegenwoordig wel in elke supermarkt te vinden. De puree van kikkererwten, die oorspronkelijk uit het Midden-Oosten komt, staat bekend als één van de meest gezonde broodsmeersels. Toch vragen veel mensen zich af of hummus wel écht zo gezond is.

De Britse krant The Independent vroeg daarom voedingsdeskundige Rhiannon Lambert om advies.

Vetbommetje?

Hij maakt meteen korte metten met een van de belangrijkste misvattingen over hummus, namelijk dat het ontzettend vet zou zijn. “Traditioneel wordt hummus gemaakt met kikkererwten, olijfolie, tahini, limoensap en look. Het is dus is een misvatting dat deze spread een vetbommetje is.’’

De ideale snack

Naast dat hummus veel eiwitten en vezels bevat, heeft het smeersel volgens Lambert nog meer voordelen. “In kikkererwten zit ook veel ijzer, folaat, fosfor en vitamine B. Deze combinatie maakt dat hummus de ideale snack is voor vegetariërs en vegans, die deze voedingsstoffen net missen omdat ze geen vlees eten.”

Let op

Toch is er wel één belangrijke kanttekening. Niet alle hummus is namelijk even gezond. ‘’ Sommige kant-en-klare varianten die in de winkelrekken liggen, zijn niet bereid op de traditionele manier en zitten boordevol suiker en olie”, legt Lambert uit. Als je er zeker van wilt zijn dat je de gezonde versie koopt, kun je dan ook beter de ingrediëntenlijst en voedingswaardetabel checken.

Calorieën

Daarnaast is het volgens Lambert goed om te weten dat hummus (en dan vooral de supermarktversie) meer calorieën bevat dan andere tapenades. Eet daarom niet in één keer het bakje leeg, maar geniet gewoon met mate!

Bron: The Independent. Beeld: iStock