Libelle Legt Uit: is Himalayazout gezonder dan tafelzout?

Het is hip, het ziet er mooi uit en als je een echte foodie bent, kan dit niet in jouw keukenkastje ontbreken. We hebben het natuurlijk over het poederroze Himalayazout dat menig gerecht tegenwoordig siert. Velen claimen dat het gezonder is om dit type zout te gebruiken in plaat van ‘gewoon’ zout. Maar is dat wel echt waar?

Libelle zocht het voor je uit.

Advertentie

Massaproductie

Het populaire roze zout, komt uit de Khewra zoutmijn in Pakistan. Net zoals ieder ander soort zout, wordt het op grote schaal gewonnen. In dit geval wordt het uit de mijn gebikt. Bij andere zoutsoorten wordt het zout vaak door zoutboeren geproduceerd en op grote schaal uitgeschept. In beide gevallen gaat het dus om massaproductie en is het ene soort zout niet beter of natuurlijker dan de andere.

De fabriek in

Het verschil zit hem in de verwerking van het zout. Tafelzout gaat naar fabrieken, waar het zout wordt gefilterd. Het zout komt hier in kleine stukjes en helemaal ‘schoongemaakt’ vandaan. Daardoor blijft enkel het natrium over, waar zout altijd hoofdzakelijk uit bestaat. Als je tafelzout gebruikt, krijg je dus zout binnen dat bijna voor 100% uit natrium bestaat. Maar hoe zit dat met Himalayazout?

Mineralen

Himalayazout wordt niet gefilterd in een fabriek. Dit betekent dat de overige mineralen en spoorelementen erin blijven zitten. Volgens Anne Lutgerink van het Voedingscentrum gaat het hierbij vooral om calcium en magnesium. Dit gaat om 0,5 tot 3% van het zout, de rest is allemaal natrium, net als bij tafelzout.

Kilo’s zout

Yes, toch gezonde mineralen dus, die je mooi even meekrijgt bij het gebruiken van Himalayazout. Toch zit het helaas niet zo simpel in elkaar. Per dag moet je namelijk zo’n 950 microgram calcium binnenkrijgen en zo’n 300 microgram magnesium. “De maximum hoeveelheid zout die je op een dag mag eten is 6 gram”, vertelt Lutgerink. Volgens haar zit 80% daarvan al verwerkt in de producten die we kopen. Daarnaast zou je dagelijks dus nog 1,2 gram zout kunnen toevoegen aan je maaltijd. Volgens Lutgerink is met deze hoeveelheid zout de bijdrage aan je gezondheid van de mineralen in Himalayazout verwaarloosbaar. Je zou ruim een kilo zout moeten eten om ook maar een beetje gezondheidsvoordelen te halen uit de hoeveelheid mineralen. En we weten allemaal: veel zout is niet goed voor je. “De schadelijke effecten van te veel natrium wegen zwaarder dan het beetje mineralen dat erin zit”, aldus Lutgerink.

Marketingtruc

Het zou dan ook voornamelijk een marketingtruc zijn. Voor een potje speciaal zout betaal je namelijk wel vier keer de hoeveelheid van tafelzout. En zoals we nu weten: onze benodigde mineralen halen we er niet echt succesvol uit. Volgens Lutgerink zijn er betere methodes om je mineralen binnen te krijgen. “Magnesium en calcium haal je het best uit melk en melkproducten. Maar ook uit groente en noten ”, vertelt zij. “Magnesium zit ook nog in brood en graanproducten.” Om aan je mineralen te komen, kun je je dus beter richten op deze producten. “Want wat zout betreft zitten we al aan onze taks. De gemiddelde Nederlander zit op 7,8 gram per dag”, zegt Lutgerink.

Dus kies je beter voor de roze Himalayavariant of het goedkope tafelzout? De gezondste keuze is altijd: minder.

En dit is waarom:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Voedingscentrum, Vice. Beeld: iStock.