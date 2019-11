Libelle Legt Uit: is zilvervliesrijst nou echt beter dan 'gewone' witte rijst?

Bruin brood is gezonder dan wit brood en volkoren pasta is beter dan ‘gewone’ pasta: dat weten we. Maar is de bruine zilvervliesrijst ook beter dan ‘gewone’ witte rijst? Daar zijn de meningen over verdeeld.

Het belangrijkste verschil tussen de witte rijstkorrel en de zilvervliesrijstkorrel is natuurlijk dat vliesje. Zilvervliesrijst heeft dat vliesje wel, van de witte rijstkorrel is ‘ie af.

De voordelen van bruin

Aan de ene kant is dat vliesje goed voor je. Er zitten veel vezels, magnesium en andere voedingsstoffen in. Dat heeft de witte rijst korrel niet. Wat witte rijst ook minder gezond maakt, is een hogere glycemische index. Dit houdt in dat je bloedsuikerspiegel ervan stijgt. Dit zorgt ervoor dat je uiteindelijk juist meer trek krijgt.

De voordelen van wit

Maar er kleven ook nadelen aan dat vliesje. Er zit namelijk fytinezuur in en dit zorgt ervoor dat je lichaam meer moeite heeft met het opnemen van onder andere ijzer, calcium en zink. Daarom vinden sommige voedingsdeskundigen dat witte rijst gezonder is.

De winnaar

Toch zijn experts het er over het algemeen over eens dat zilvervliesrijst het gezondst is. Deze rijst heeft namelijk zoveel gezondheidsvoordelen, daar weegt dat fytinezuur niet tegenop. Als je namelijk genoeg ijzer, calcium en zink binnenkrijgt is er niks aan de hand. Als je toch voor witte rijst gaat, kan je dit het beste bij een eiwitrijke maaltijd eten zodat je bloedsuikerspiegel niet teveel stijgt.

