Libelle Legt Uit: Wat is kimchi en waar is het goed voor?

Je hebt er misschien al weleens van gehoord, en misschien heb je het ook al weleens geproefd óf zelfs in huis gehaald. We hebben het over kimchi. Maar wat is dit eigenlijk precies en waar is het goed voor? Libelle zet de gezondheidsvoordelen voor je op een rij.

Hou je vast, want het zijn er nogal wat.

Wat is Kimchi?

Laten we beginnen met uitleggen wat kimchi precies is. Kort gezegd zijn het eigenlijk gewoon gepekelde groenten. Kimchi heeft zijn oorsprong in de Koreaanse keuken liggen en is te vergelijken met andere gefermenteerde groenten als zuurkool. Kimchi bestaat meestal uit onder andere groenten als Chinese kool, rettich en uitjes.

Kruiden

Het wordt gekruid met knoflook en chilipasta en is daarom heel pittig en scherp van smaak. Een klein beetje kimchi toevoegen aan bijvoorbeeld een salade kan dan ook al genoeg zijn voor een bijzondere bite aan je gerecht. Let wel: als je niet van pittig eten houdt, vind je kimchi waarschijnlijk ook erg heftig.

Gezondheidsvoordelen

Maar waarom wint deze gepekelde kool steeds meer aan populariteit? Nou, dat komt omdat het hartstikke goed voor je is. Het bevat namelijk veel probiotica, wat goed is voor je darmflora. Daarnaast is het calorie-arm, is het rijk aan vezels en zit kimchi bomvol vitamine C, A, B1, B2, calcium en ijzer.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock