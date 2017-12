Libelle Legt Uit: waarom koffie het lekkerst is op dít moment van de dag

Drink jij koffie het liefst ‘s ochtends bij het ontbijt, ’s middags bij de lunch of ’s avonds na het eten? Op een bepaald moment van de dag schijnt koffie het allerlekkerst te smaken.

In zijn boek Gastrofysica legt voedselwetenschapper Charles Spence uit hoe je zintuigen gemanipuleerd worden. Zo ook als het op koffie drinken aankomt.

Daglicht

Overdag of ’s avonds koffie drinken zou veelbepalend zijn voor hoe lekker je het bakkie vindt. Wat blijkt? ’s Ochtends en ’s middags smaakt ‘ie het best – oftewel: met daglicht. “Door je bioritme heb je overdag en vooral na het opstaan meer speeksel in je mond, waardoor je meer smaak waarneemt”, legt Charles uit. En dus nemen je smaakpapillen die heerlijk volle, intense smaak van koffiebonen dubbel zo goed op.

Wijn

Hetzelfde geldt voor wijn en eigenlijk dus ook alle andere dranken. “Daarom komen professionele wijnliefhebbers vooral om 11.00 uur ’s ochtends in actie.” Ha, is dát even een mooi excuus om al vroeg aan de borrel te gaan.

Bron: AD. Beeld: iStock