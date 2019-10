Libelle Legt Uit: is light-chips een betere keuze dan normale chips?

Chips is een van die dingen die je maar moeilijk in de kast kunt laten liggen. Als je het in huis hebt, is het heel verleidelijk om die zak open te trekken. Maar als je dat dan doet, kun je dan beter voor de light-variant gaan of het bij de normale chips houden?

Veel lightproducten zijn wel echt een betere keuze dan de gewone variant, maar volgens het Voedingscentrum is dat verschil bij chips echt maar klein.

Advertentie

Calorieën

Light-chips bevat wel minder calorieën dan gewone chips, maar dat verschil is slechts 10%. Daarnaast bevat light-chips wel minder vet (33% minder), maar daartegenover wel weer meer koolhydraten (23% meer) en eiwitten. En die koolhydraten en eiwitten zorgen er ook weer voor dat het verschil in calorieën minder groot is. Zoals het Voedingscentrum het zo mooi zegt, zijn het dus allebei snacks die je beter “alleen bij uitzondering” kunt eten. We kunnen niets beloven…

BEKIJK OOK: Chipszak niet in één keer leeg? Dan is dit manier om ‘m te bewaren!



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock