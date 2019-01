Libelle Legt Uit: waarom je eens een salade als ontbíjt moet nemen

Een boterham, schaaltje yoghurt of havermout is het doorsnee-ontbijt dat we in Nederland eten. Maar heb je ook al eens aan een salad breakfast gedacht?

We eten een salade vaak bij de lunch of het avondeten, maar niet als ontbijt. En dat terwijl in de vroege uurtjes een salade naar binnen werken je niet alleen meer energie geeft, maar ook voor een vrolijker humeur zorgt en je zowaar van een kater af kan helpen. Is zo’n ontbijtsalade misschien zelfs beter dan je bammetje met kaas of kommetje muesli?

Advertentie

Dressing

“Als je een salade bij je ontbijt neemt, creëer je een extra moment om groente te eten en dat kan helpen om aan de 250 gram groente per dag te komen”, vertelt Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum ons. Een salade niçoise in de ochtend? Waarom niet, vindt de voedingsdeskundige. Maar: “Natuurlijk geldt ook voor salades dat ze minder gezond zijn als je er een dressing of ander ingrediënt met veel zout, suiker of verzadigd vet aan toevoegt.”

Lichte of zware ontbijter

Een salade volstaat volgens Astrid prima als een ontbijt. Wel ligt het er volgens haar aan of je een lichte of zware ontbijter bent. “Als je bijvoorbeeld linzen, noten en ei door je salade doet, vult dat extra goed en kun je er de hele ochtend op teren. Maar als je gewend bent om te ontbijten met brood, vind je het misschien fijn om toch een stukje brood bij de salade te eten. Het mooie van salades is dat je er alle kanten mee op kunt.”

Gezonder dan brood of yoghurt?

Beter dan je gebruikelijke boterham of schaaltje yoghurt met muesli is een salade als ontbijt niet per se, weet Astrid. De variatie erin is volgens haar het belangrijkst. “Uiteindelijk gaat het om wat je aan voedingsmiddelen en voedingsstoffen over de hele dag binnenkrijgt en het maakt voor je lichaam niet zo veel uit of je je groenten bij het ontbijt of bij het avondeten eet. Een salade bestaat meestal vooral uit groenten en bevat daardoor relatief weinig calorieën, maar wel vezels. In een salade kunnen afhankelijk van de ingrediënten heel andere voedingsstoffen zitten dan in een boterham met kaas of yoghurt met muesli. Als je varieert, is de kans het grootst dat je van alle voedingsstoffen genoeg binnenkrijgt.”

Gouden tip: komkommer

Toch klinkt het misschien nog wat bewerkelijk, een salade als ontbijt nemen. Het vergt natuurlijk wel wat extra tijd om alles te snijden en in elkaar te flansen, die we ’s ochtends niet allemaal hebben. Hoe kom je dan aan die extra groente in de ochtend? “Met drie plakken komkommer krijg je al vijftig gram groente binnen. Leg die voortaan eens op je boterham met kaas”, geeft Astrid als tip. Hetzelfde geldt natuurlijk voor sla en tomaat, die prima smaken op een broodje. “Ook lekker zijn plakjes komkommer met pindakaas of cottage cheese met plakjes radijs.”

Salade tegen de kater

En eh, hoe zit het met die kater? Is en salade ontbijten dé remedie tegen hoofdpijn na een avondje doorzakken? “Als je hoofdpijn hebt nadat je alcohol hebt gedronken, betekent dat dat je vocht tekortkomt. Omdat een salade veel groente en dus veel water bevat, kan dat helpen om je vochtgehalte weer op peil te brengen”, verklaart Astrid. “Maar met een paar glazen water, thee of koffie kun je natuurlijk ook vocht aanvullen.”

Inspiratie genoeg met Libelle’s receptenboek voor maar liefst 68 salades:

Libelle kookboek Salades € 8,95 Bestellen

Dr. ir. Astrid Postma-Smeets is voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock

Dít is volgens Astrid het beste ontbijt als je wilt afvallen: