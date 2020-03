Libelle Legt Uit: verbrand je calorieën door het eten van bleekselderij?

Je hoort het vaker: bleekselderij bevat weinig calorieën . Sommige gezondheidsgoeroes zweren bij het eten van een stengel bleekselderij. Het zou je helpen afvallen en ultra gezond zijn. Maar is dat wel zo?

Het idee is heel simpel: voedsel eten dat het lichaam meer energie kost om te verbranden dan dat het oplevert aan calorieën. Het klinkt aantrekkelijk om zo weinig te hoeven doen om calorieën te verbranden.

Het is waar dat het voor sommige voedingsmiddelen verschilt hoeveel energie er nodig is om ze te verbanden. Eiwit en vezels zijn bijvoorbeeld moeilijk te verteren. Ze hebben een hoog ‘thermisch effect’. Je lichaam moet er dan ietsje harder voor werken. Maar let op: dit betekent niet meteen dat je hiervan calorieën gaat verbranden. Alles wat je eet, levert namelijk meer energie op dan dat het kost om te verteren.

Wondergroente of toch niet?

Een stronk bleekselderij bevat weinig calorieën, maar misschien bevat het toch ietsje meer dan je denkt. De voedingswaarde staat namelijk bijna gelijk aan die van een tomaat. En in een komkommer zit nog minder dan in bleekselderij. Maar ook voor deze groentes geldt dat je niet meer calorieën verbrandt dan dat je in je mond stopt.

Beter dan bleekselderij

Wil je nu toch dat de calorieën verbranden? Dan is er maar één oplossing: je zakken chips verruilen voor komkommer of bleekselderij. Het kauwen van kauwgom wordt soms ook als een advies gegeven. Met kauwen verbrand je 11 calorieën per uur. Spring nog geen gat in de lucht, je valt van kauwen niet snel af. Met een minuutje fietsen verbrand je net zoveel energie als met een uurtje kauwgom kauwen.

Bron: Quest.nl Beeld: Istock