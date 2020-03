Libelle legt uit: zijn rode appels gezonder dan groene?

Als het gaat om smaak zit er zeker wel een verschil tussen groene en rode appels. Maar hoe zit dat eigenlijk met de voedingswaarde? Zijn rode appels bijvoorbeeld gezonder dan groene appels?

Wij leggen het je in dit artikel uit.

Verschil tussen paprika’s

Laten we vooropstellen dat eten van appels sowieso gezond is, ongeacht of je nu groene of rode appels eet. Appels bevatten namelijk maar weinig calorieën (58 per 100 gram), maar wel veel voedingsvezels en kalium. Appels zijn dan ook het perfecte tussendoortje. Maar gezien het feit dat rode paprika meer vitamine C bevat dan de groene variant, is het helemaal niet zo gek om je af te vragen hoe dat nu met appels zit.

Zit er echt een verschil tussen rode en groene appels?

De Belgische landbouwexpert Luc Busschaert deed onderzoek naar de verschillen tussen de Limburgse en West-Vlaamse appels en ontdekte niet alleen een verschil tussen ‘afkomst’ maar ook tussen de voedingswaarde. Rode appels bleken maar liefst 10 tot 18 procent meer voedingsvezels te bevatten dan de groene variant. Daarnaast bleken rode appels ook nog eens meer quercetine te bevatten, wat goed is tegen hart- en vaatziekten. In een rode appel zit er tot 480 milligram per kilogram, bij een groene tot 250 milligram. En dan is er nog het cholesterol verlagende pectine. Ook daar zit tot een derde meer van in een rode appel, aldus Busschaert. Alle goede stoffen zitten overigens vooral in de schil, dus je kunt je appel maar beter niet schillen.

Zelf appelsap maken? Dankzij déze tip maak je de lekkerste appelsap ooit:

Bron: Foodlog, Kookfans. Beeld: iStock