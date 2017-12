Libelle Probeert Uit: een kerstdiner koken uit een maaltijdbox

Hartstikke gezellig zo’n kerstdiner met de hele familie, maar het koken kan voor de nodige kerststress zorgen. Geen inspiratie voor het kerstdiner? Libelle’s Malin en Chanan probeerden 2 verschillende maaltijdboxen speciaal voor de kerst uit.

Kerst bestaat uit veel tradities en dat komt ook vaak terug in het eten. Staat er bij jullie bijvoorbeeld altijd een kalkoen op het menu of sluiten jullie af met een trifle? Heel lekker natuurlijk, maar hoe leuk is het om een keer iets te eten wat je normaal nooit zou kiezen? Dat is een van de grote voordelen van koken uit een kerstbox. Wij wilden weleens weten hoe dat nou is, koken uit zo’n box, en probeerden de Allerhande Kerstbox en De Kerstkrat uit.

Allerhande Kerstbox – €75 voor 4 personen of €55 voor 2 personen

Voorgerecht: zalmbonbon met waterkersmousse & sojaboontjes, tussen: romige pastinaaksoep met zelfgemaakte kaaskletskoppen, hoofd: gebakken rumpsteak met paddenstoelenroomsaus en geroosterde perupas en groente met rozemarijn-zeezout, na: sinaasappeltaartje met blauwe bessen en munt.



Chanan probeerde de kerstbox van Allerhande uit. “Toen de box bezorgd werd, was ik onder de indruk van alle ingrediënten die je voor dit 4-gangendiner nodig hebt. Maar het is natuurlijk wel kerst. Ik kook graag, maar kan mezelf echt geen ervaren kok noemen. Ik was dus zeer benieuwd wat ik op tafel zou zetten. De recepten waren niet erg lang en ook de bereidingstijd was goed te doen, dus ik had er vertrouwen in. En het ging eigenlijk heel goed! Wat denk je: binnen 3 uur (ik ben niet zo’n hele snelle kok) stond er een kerstdiner op tafel. Niets aangebrand en alleen maar goede berichten van mijn gasten.”

Planning

Alles was heel lekker en het menu was ook gevarieerd, maar er was natuurlijk wel een puntje van kritiek. “Een doordeweekse maaltijd zet ik zo op tafel, maar een 4-gangendiner vraagt toch wel om wat meer ervaring op het gebied van planning. Dat miste ik dan ook in het receptenboekje. Waar kan ik het beste mee beginnen zodat ik tussen de gangen niet te veel of te weinig tijd heb? Het is uiteindelijk gelukt, maar om de kerststress helemaal weg te nemen, was dat handig geweest.”

Pluspunten:

+ Gevarieerd menu

+ Geen lange rijen in de supermarkt, maar alles in één doos thuisbezorgd

+ Duidelijke (en korte!) recepten

Minpunten:

– Een planning voor het koken was handig geweest

– Geen keuze in vis, vlees of vega

Zelf ook uit de Kerstbox koken? Je kunt de Kerstbox t/m 19 december bestellen via de website. De box kan worden geleverd op 23 of 24 december.

De Kerstkrat

Borrelhapje van roodlof met gerookte makreelmousse en dille; carpaccio van rode biet met geitenkaas, rucola en kruidige sinaasappeldressing; venkelsoep met pastis; gekonfijte Veluwse eendenbout met wortelpeterseliepuree, linzenstoofje, palmkool en gekarameliseerde sjalotjes; citroenyoghurtmousse met bramensaus.

Voor Libelle mocht Malin De Kerstkrat testen: een goed gevulde krat met alle ingrediënten voor een 5-gangen kerstdiner. En ze had mazzel, want ze kreeg er – heel luxe – een wijnarrangement bij, met 4 wijnen van wijnhandel De Logie.

Praktisch

Malin: “De Krat werd thuisbezorgd en na een korte inspectie bleek dat alles erin zat dat erin zou moeten zitten. Naast het eten zat er ook een handig boekje bij, met het menu én een handige planning.”

(Voor)bereiden

“Ik houd van koken en doe het best vaak, maar even 5 gangen uit mijn mouw schudden doe ik ook niet zomaar. Daarom begon ik de avond voor het diner met de voorbereidingen. En dat bleek een slimme zet. Het was namelijk best wel veel werk, zeker omdat ik in mijn eentje kookte. Een tip dus voor de niet zo ervaren kokers onder ons: met zijn tweeën gaat het een stuk sneller (en is misschien ook wel gezelliger).

De ingrediënten waren goed afgemeten en de instructies van het menu waren goed te volgen. Je krijgt meer makreel dan je nodig hebt, maar ik heb gewoon alles gebruikt en dat ging op. Het bewerkelijkste onderdeel bleek het hoofdgerecht; daar moesten wat meer stappen voor worden doorlopen. De soep was het makkelijkste – en dat bleek uiteindelijk ook het minst favoriete onderdeel (geen idee of daar een causaal verband tussen zit). Blijvertjes: de makreelmousse, het toetje en de sinaasappeldressing: om je vingers bij op te eten. De geitenkaas ga ik ook zeker nog een keer halen.”



Het resultaat

“Het is moeilijk om niet in superlatieven te blijven hangen, maar… het was allemaal gewoon echt heel erg lekker. De smaken waren goed op elkaar afgestemd, er zat een fijne variatie in en de 5 gangen samen vormden een prima maaltijd. De wijnen pasten er perfect bij: van de frisse cava bij de amuse tot de dessertwijn die een prima combinatie vormde met het friszure toetje.”

Pluspunten:

+ Het krat is compleet en je houdt weinig over (geen verspilling!)

+ Je krijgt duidelijke instructies en een heel fijne planning voor het koken en opwarmen zelf

+ Het is een lekker én gezond kerstdiner, met veel groenten, dat ook makkelijk vegetarisch kan worden bereid

Minpunten:

– De gerechten zijn niet moeilijk, maar met het bereiden van het hele diner ben je wel zeker een halve dag in de weer

Eindoordeel

Een aanrader voor kookliefhebbers zonder inspiratie of mensen die met Kerstmis weleens willen uitpakken en niet weer die kant-en-klare rollade willen serveren.

De Kerstkrat is er voor twee (46 euro) tot acht personen (132 euro) en ook in een vegetarische variant te bestellen. Uiterste besteldatum: 15 december 12.00 uur. De kratten worden geleverd op vrijdag 22 en zaterdag 23 december.

Libelle concludeert

Al met al blijken zowel Malin als Chanan heel positief te zijn over het koken uit een box. Het blijft een heel diner wat je op tafel moet zitten, maar het is toch Kerstmis. Fijn is dat je uit verschillende boxen en daarbij verschillende niveaus kunt kiezen voor het kerstdiner. Het grootst pluspunt: je hoeft niet in de rij bij de supermarkt. En dat is toch ook wel wat waard.

