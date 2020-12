Libelle’s Bubbeltest 2020: dit zijn de lekkerste bubbels voor Oud & Nieuw

Door de verschillende lockdowns dit jaar zitten we meer thuis dan ooit. Ons interieur wordt daardoor des te belangrijker. Maar hoe maken we van ons huis een fijn nestje in coronatijd? En wat zijn de interieurtrends van 2021? Wij belden met de hoofdredacteur van vtwonen, Nicolette Fox, om daar achter te komen.

Zien we interieurtrends ontstaan door de coronacrisis?

“Dat niet per se, maar de coronacrisis heeft het opkomen van bepaalde trends wel versneld. Door groeiende onzekerheid van buitenaf, zoals klimaatverandering, ongelijkheid en verregaande digitalisering, zie ik dat mensen meer op zoek zijn naar geborgenheid in huis. Een trend die daarbij hoort noem ik cocooning 2.0. Dit is ook een van de interieurtrends van 2021. Hierbij zie je dat we in ons interieur graag kiezen voor ronde vormen en knuffelbare materialen. We zijn echt op zoek naar een huis dat ons omarmt. Wat je ook kunt doen om dit gevoel te versterken, is het schilderen van plafonds. We zien nu al dat mensen dit steeds vaker gaan doen. Door het plafond mee te schilderen met de muur of zelfs een andere kleur te geven, verlaag je het plafond optisch gezien een beetje, waardoor je huis knusser aanvoelt.”

Ons huis is niet alleen meer een plek waar gerelaxt moet worden, we werken er nu ook. Hoe vertaalt dat thuiswerken zich in het interieur?

“Het thuiswerken zorgt ervoor dat we in ons interieur meer waarde zijn gaan hechten aan comfort en functie. De stoelen waar we op zitten moeten niet alleen mooi zijn, maar ook goed zitten. Door het vele thuiswerken zien we een groeiende vraag naar bureaus, kantooraccessoires en zelfs professionele bureaustoelen. Daarbij zien we dat bepaalde meubelstukken in ons huis meerdere functies krijgen. De eettafel is bij veel mensen ook een bureau geworden. En de logeerkamer is een werkkamer geworden. Daardoor wordt het voor veel mensen steeds belangrijker dat meubels meerdere functies kunnen bekleden. Denk aan een eettafel met een vakje waar je aan het einde van de dag makkelijk je laptop in opbergt. Of een kast die je kunt uitklappen tot bureau. Zo kunnen de meubels overdag dienen als werkplek en ’s avonds weer makkelijk opgeruimd worden.”

En die kamers waar we nu dag in dag uit in zitten, welke kleur moeten die hebben in 2021?

“Wat écht de kleurentrend wordt volgend jaar, is wit. 50 shades of white, eigenlijk. Hierbij combineer je in je interieur verschillende wittinten, waardoor een heel zacht geheel ontstaat. Wel zien we steeds vaker dat dat wit wordt gecombineerd met natuurlijke materialen. Hout, grote planten, accessoires van klei. We willen de natuur wat meer naar binnen halen, nu we zelf niet naar buiten kunnen.”

Over natuur gesproken, klopt het dat duurzaamheid ook een grotere rol speelt op interieurgebied?

“Zeker weten. We zijn ons steeds bewuster van het milieu en dat vertaalt zich ook in de interieurtrends van 2021. Zo zie je dat de interesse in massaproductie daalt en we minder geïnteresseerd zijn in goedkope producten waar we de oorsprong niet van weten. We kopen liever minder producten, maar wel producten die beter zijn voor de wereld. Denk hierbij aan items die lokaal geproduceerd zijn, eerlijk zijn en met respect voor mens en milieu zijn geproduceerd. En omdat die interesse in producten met een verhaal en een ethisch verantwoorde productie stijgt, zien we zelfs dat mensen bereid om zelf aan de slag te gaan daarvoor.”

Dus Do It Yourself is weer helemaal in?

“Ook deze trend is sneller opgekomen door de coronacrisis. We hebben weer wat tijd om thuis aan de slag te gaan. Mensen zijn aan het pottenbakken, schilderen, kleien en zelfs natuurlijk verven geslagen. Hierbij verf je lakens, kussenslopen en kleding met natuurlijke producten. Denk hierbij aan uienschillen, kurkuma en bloemen. Zo creëer je een heel natuurlijk kleurenspel op stof, wat er niet alleen heel mooi uitziet, maar ook nog eens uniek en duurzaam is. Om je interieur 2021-proof te maken, kun je dus gewoon zelf aan de slag.”

Wil jij ook een leuk DIY-project oppakken? Maak vandaag dan nog deze leuke pompons voor in de kerstboom.

Interview: Eva Breda. Beeld: Brenda van Leeuwen