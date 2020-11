Hecht of juist niet: de band tussen moeder & dochter is een bijzondere. Wat gebeurt er als je de tijd neemt voor een goed gesprek? Elke week praten een dochter en haar moeder over oud zeer en nieuw verdriet, over grote vreugde en dierbare momenten.

Deze week spreken we Shaya en Britte. Shaya (19) studeert en heeft net een vriend. Britte (53) hield haar enige dochter over aan een wilde nacht met een Afrikaanse man tijdens haar wereldreis. Ze werkt op een reclamebureau. Britte heeft het gevoel dat haar dochter zich voortdurend aan haar ergert. Ze vraagt zich af wat er