Wat is er lekkerder met dit weer dan een ijsje? Bij dit recept komt het beste van twee werelden samen: Licor 43 en ijs.

Op de blog Uit Pauline’s Keuken plaatst foodblogger Pauline Weuring deze overheerlijke en supersimpele Licor 43-ijsjes.

Combinatie fris en romig

“Licor 43 staat bekend om de heerlijke combinatie van smaken van onder andere citrus en vanille. Om de ijsjes extra romig te maken voegen we slagroom toe. En om de frisse citrussmaak te benadrukken, voegen we er sinaasappelsap aan toe. Yum!”, aldus Pauline.

Ingrediënten voor 4 stuks:

125 ml slagroom

150 ml sinaasappelsap

2 tl suiker

30 ml licor 43

1 tl vanille extract

Zo maak je het:

Meng de slagroom met het sinaasappelsap, de suiker, de Licor 43 en het vanille-extract door elkaar. Giet het mengsel in een ijsvorm, of in de Zoku. Steek de ijsstokjes erin. Laat de Licor 43-ijsjes gedurende één nacht hard worden in de vriezer. Krijg je de ijsjes niet goed uit de vorm? Hou dan de vorm even onder warm water. Dan gaat het een stuk makkelijker.

Pauline

Blogger Pauline Weuring was een van de eerste foodbloggers in Nederland. Ze omschrijft haar kookstijl als basic en snel, maar niet standaard. “Net even een andere twist, maar je hoeft niet uren in de keuken te staan of stad en land af te zoeken naar ingrediënten. Alles wat ik gebruik voor mijn gerechten, kun je in de supermarkt kopen”, aldus Pauline.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: uitpaulineskeuken.nl. Beeld: iStock

Dít is de slimste manier om roomijs in de vriezer te bewaren en smeuïg te houden: