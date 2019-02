Dit is de lievelingspizza van Willem-Alexander en zijn gezin

Het Koninklijk Huis is momenteel op wintersportvakantie in het Oostenrijkse Lech. Bij zo’n vakantie hoort natuurlijk ook lekker eten. En als het aan Willem-Alexander, Máxima en de prinsesjes ligt, is dat een dikke pizza.

In Lech is restaurant Don Enzo ieder jaar vaste prik voor het gezin. Dat vertelt serveerster Barbara Herz die al 14 jaar in de pizzeria werkt.

Advertentie

Calabrese

Ze bestellen volgens haar dan erg graag de pizza Calabrese. Deze is belegd met tomaten, mozzarella, salami, schouderham en champignons. Mmm, die lusten wij ook wel.

Makkelijke klanten

Het gezin komt er meestal 2 keer per jaar pizza eten. Barbara vertelt dat de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane alledrie even leuk zijn. “Het zijn heel makkelijke klanten”, voegt ze er aan toe.

Het zijn trouwens niet de enige royals die graag bij deze pizzeria komen; de koning van Monaco en zijn gezin zijn er ook weleens geweest. “Maar dat is al zo’n 8 jaar geleden”, vertelt Barbara. Welke andere koninklijke families er nog meer komen, wil ze liever voor zich houden. Dat is volgens haar wat Lech zo’n fijne bestemming maakt voor de koninklijke familie. Er wordt weinig geroddeld: “Het is een klein stadje en iedereen kent elkaar. En het is fantastisch om hier te skiën.”

Het jaarlijkse fotomoment in Lech 2019.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

bron: Rtlboulevard. Beeld: ANP