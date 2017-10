Opmerkelijk: er komt nu een ‘light-variant’ van de avocado

Avocado’s zijn nog altijd helemaal trendy. Een Spaans bedrijf heeft nu bedacht dat de populaire groene rakker wel wat meer ‘light’ zou kunnen zijn.

Er zitten veel (gezonde) vetten in avocado’s en nu wil het merk Isla Bonita een exemplaar gaan verkopen waar 30% minder vet in zit. In een ‘gewone’ avocado zit 23 gram vet en 250 kcal.

Wachten

Hoe ze dat dan hebben aangepakt? Door de vrucht in Latijns-Amerika op een speciale manier te laten groeien, krijg je een calorie-arme variant. Nog meer pluspunten: hij wordt sneller rijp en minder snel bruin. Voorlopig is de nieuwe avo alleen nog maar te koop in Spanje, dus wie staat te springen om ‘m te proeven, zal nog even geduld moeten hebben.

Bron: HLN. Beeld: iStock