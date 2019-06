Dit zomerdrankje gaat je favoriet worden én je kan een fles winnen

Nu het buiten tropisch warm is, kunnen we volop barbecueën in de achtertuin en al onze vrije tijd op het terras of het strand doorbrengen. Om je zomerdagen en -avonden nog leuker te maken, mogen wij Lolea-flessen met sangria weggeven.

Lolea is ontstaan nadat 4 Spaanse vrienden op zoek gingen naar het beste recept om sangria te maken. Dankzij de selectie van de beste druiven, vers fruit en specerijen is dit verfrissende resultaat ontstaan. Hoe dat smaakt? Denk aan een heerlijke wijn, vers fruit en specerijen. Voeg daar een vleugje Spaans temperament en Mediterraans vakmanschap aan toe en het resulteert in: Lolea, de eerste frizzante sangría ter wereld.

Lolea heeft twee varianten sangria. Zo is er een wijncocktail op basis van rode wijn en eentje van witte wijn. Beide bevatten een lichte bruis en een vleugje kaneel. Yum! De polka-dots geven de verpakking een gezellige zomerse look.

Lijkt het je wel iets om deze te proeven? We geven er 5 weg. Vertel ons in het ‘opmerkingen’-veld wat jouw ideale zomeravond is en wie weet drink jij straks een lekker glas frizzante sangría.