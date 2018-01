Hadewych Minis laat zich inspireren door 'De Luizenmoeder' voor traktatie zoontje

Ook actrice Hadewych Minis is fan van ‘De Luizenmoeder’. Ze haalt zelfs inspiratie uit de hitserie voor de traktatie van haar zoontje.

In de tweede aflevering van De Luizenmoeder leverde het geëmmer over traktaties, en dan met name hoe gezond de traktaties moeten zijn volgens het ‘traktatiebeleid’, het nodige geschater op.

Trakteren – volgens het traktatiebeleid – kun je leren… 🍭👮🏻🍭 Een nieuwe aflevering van #DeLuizenmoeder zie je zondag om 20:25 op NPO 3! pic.twitter.com/IydkggYamJ — AVROTROS (@AVROTROS) 27 januari 2018

Geen Minion-bananen, maar…

“Dank je wel Luizenmoeder voor de traktatietips”, schrijft Hadewych bij een foto van de klaargemaakte hapjes voor haar zoons zesde verjaardag. “Voor ons geen Minion-bananen of perenmuizen/-mollen zonder dropoogjes, maar Ninjago-appels met eetbare stift.”

Feest in februari

Hadewych heeft samen met haar man, acteur Tibor Lukács, 2 kinderen: dochtertje Catalina (2) en zoontje Salvador (6). Januari is een grote feestmaand in huize Hadewych-Lukács: zowel Hadewych (5 januari), Tibor (5 januari) als Salvador (27 januari) zijn dan jarig. Catalina viert haar verjaardag op 11 februari.

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP