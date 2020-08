Lekker en gezond: zó maak je zelf frisse watermeloenijsjes

Met warme temperaturen als deze zoeken we verkoeling op alle mogelijke manieren. Maar het liefst koelen we onszelf toch wel met ijs. Veel ijs. Echt gezond is dat niet, vandaar dat we vandaag het recept delen voor watermeloenijsjes. Verfrissend, licht én nog goed voor de lijn ook.

Je hebt er maar weinig voor nodig en de ijsjes zijn in een handomdraai klaar.

Advertentie

Gezondheidsvoordelen watermeloen

Allereerst: watermeloen is naast verfrissend en lekker ook nog eens gezond. Zo bevat watermeloen – zoals de naam al doet vermoeden – veel water. Het bestaat namelijk voor maar liefst 92 procent uit water. Maar er zit ook veel vitamine C in de vrucht, net als het antioxidant lycopeen. Dit antioxidant helpt je lichaam beschermen tegen vrije radicalen van buitenaf. En de meloen is ook nog eens goed voor je huid, door de van nature aanwezige provitamine A. Alsof dat nog niet genoeg is bevat het weinig calorieën, wat het tot een ideale zomerse snack maakt.

Watermeloenijsjes maken

Met watermeloen kun je heel gemakkelijk zelf watermeloenijsjes maken. Ze zijn gezond en heerlijk zoet, en ideaal als traktatie voor je (klein)kinderen of gewoon voor jezelf. Deze ijsjes zijn hartstikke gezond, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je teveel suikers binnenkrijgt.

Dít heb je nodig voor 8 ijsjes

1/2 middelgrote watermeloen

1 limoen

IJsvormpjes

En zo maak je deze watermeloenijsjes

Snij de watermeloen in partjes en pureer deze met een staafmixer totdat het een glad mengsel is. De pitjes kun je laten zitten, aangezien dit er vrolijk uitziet. Ze beïnvloeden de smaak wel ietwat, dus je kunt ze er ook met een zeef uithalen.

Pers nu de limoen uit en voeg twee eetlepels van het sap aan het watermeloenmengsel toe.

Schenk het watermeloenmengsel in een schenkkan, zodat je het gemakkelijk over de ijsvormpjes kunt verdelen.

Plaats de gevulde ijsvormpjes in de vriezer.

Na 1,5 uur zijn de ijsjes goed bevroren. Genieten maar!

Niet zo gek op watermeloen? Probeer dan deze verfrissende yoghurtbites eens!

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Laurasbakery, Istafoodlife. Etos. Beeld: iStock