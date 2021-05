Maaltijdsalade met een Griekse twist: met orzo, tomaat en dille

Het licht aan het einde van de tunnel is eindelijk in zicht, en dat betekent dat we stukje bij beetje durven te dromen van een uitstapje naar het buitenland. Zin in een leuk weekendje weg? Duitsland is de ideale bestemming! Doe nu alvast inspiratie op en reis wanneer het weer kan.

Maak bijzondere stedentripjes

Na slechts een paar uurtjes rijden, kun je al in bruisende steden en gezellige stadjes arriveren die echt even anders zijn dan we in Nederland gewend zijn. Duitsland heeft een grote diversiteit aan steden. Je vindt er grote, moderne steden als Berlijn en Frankfurt, maar ook kleinere stadjes met gezellige straatjes en een natuurrijke omgeving. Wandel langs de Elbe in het culturele Dresden, bewonder de middeleeuwse stadscultuur in steden als Regensburg en Neurenberg of ontdek de rijke natuur rondom Trier, de oudste stad van Duitsland.



Dresden, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Saksen.

Ontdek culinair Duitsland

Wist je dat meer dan 300 restaurants in Duitsland met Michelinsterren bekroonde gerechten serveren? Naast het verrukkelijke eten dat zij bieden, zitten de restaurants vaak ook nog op een toplocatie. Zo is er bijvoorbeeld een restaurant in een vuurtoren, en zijn er ook eetgelegenheden in kastelen en burchten, op wijngoederen en in grotten. Het aanbod aan horecagelegenheden in Duitsland is heel divers en varieert van vegan streetfood tot haute causine. In Berlijn vind je zelfs het CODA Dessert Dining-restaurant, een plek waar alleen maar nagerechten worden geserveerd!

Bezoek unieke natuurgebieden

Wie dacht dat je ver moet reizen om verrassende en veelzijdige natuurgebieden te ontdekken, heeft het mis. In Duitsland kun je eindeloos dwalen door ongerepte natuur. Het land heeft 104 natuurparken, die samen meer dan een kwart van het Duitse grondgebied bedekken. Wandel bijvoorbeeld de Donau-Panoramaweg door romantische rivierlandschappen en charmante steden of fiets langs zandstenen rotsen op de Elberadweg. Ook heel bijzonder: bezoek de Duitse eilanden, idyllisch natuurschoon en oneindig ver weg van het dagelijkse leven.



Kasteelruïne Wegelnburg in het Paltserwoud, Duitsland.

Ga cultuur snuiven in musea

Duitsland is de ideale bestemming voor wie geen genoeg kan krijgen van kunst en cultuur. Met meer dan 6.000 musea biedt het land een ongeëvenaarde verscheidenheid aan thema’s. Ontdek de geschiedenis van Duitsland in het Deutsches Historisches Museum in Berlijn, reis terug in de tijd in het Dom- und Diözesanmuseum in Mainz of bewonder hedendaagse, moderne kunst in het Kunstmuseum Wolfsburg. Voor de cultuursnuivers onder ons is het een onmogelijke taak om het bij één weekendje weg te houden. 😉

Kom tot rust in wellnesscentra

Ben je na alle sightseeing wel even toe aan ontspanning? Duitsland biedt duizenden mogelijkheden om tot rust te komen. Van ayurveda tot kneippkuur, van verwenhotels tot day spa’s: er is voor ieder wat wils. Ontdek de natuurlijke waterbronnen in Wiesbaden of bezoek het modderkuuroord Bad Zwischenahn. In deze stad maken ze gebruik van de genezende werking van veenmodder, afkomstig uit het nabijgelegen veengebied. Bij veel therapieën in Duitsland is het gebruikelijk om natuurlijke grondstoffen te benutten.



De Kaiser-Friedrich-Therme in Wiesbaden, Duitsland.

Shop in winkelstraten en outlets

Met talloze winkelcentra, -straten en markten, is Duitsland een waar walhalla voor winkelliefhebbers. Bezoek de chique Königsallee in Düsseldorf, of slenter rond op verschillende vlooienmarkten in Berlijn. Voor de koopjesjagers onder ons is het een aanrader om een van de vele designeroutlets te bezoeken. Zo scoor je in Designer Outlet Soltau in de Lüneburger Heide items van bekende merken voor een prikkie, en vind je exclusieve merken als Prada en Jimmy Choo in Outletcity Metzingen vlakbij Stuttgart. Voor wie graag op duurzaamheid wil letten, zijn er speciale winkelstraatjes in steden als Hamburg, Münster en München. Ook vind je in diverse Duitse steden de aanbieder Green Fashion Tours, die je meeneemt op een wandeling van 2,5 uur naar duurzame winkels van lokale designers.

Sehnsucht – Zin in de zomer

Duitsland is verrassend, nabijgelegen en toch zo anders, en daarmee het ideale vakantieland voor wanneer de reisbeperkingen worden opgeheven.

Duitsland is dichtbij en veelzijdig!

