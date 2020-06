Met dít magische ingrediënt gril jij de perfecte steak op de barbecue

Dan weer blijft het vlees aan de grill plakken, dan weer is het verbrand of helemaal niet meer mals. Wil jij nou eindelijk een keer het perfecte stuk vlees óf vis bakken? Dan hoef je slechts 1 ingrediënt toe te voegen.

Lees hier welke dat is.

Hét ingrediënt

Vergeet olie, roomboter en margarine. Er is slechts 1 soort vet die je op je steak wilt smeren en daarmee bak je je stukje vlees of vis met gemak helemaal perfect. Het lijkt misschien wat vreemd om te doen, maar smeer voortaan je rauwe vlees- of vissteak in met mayonaise. Ja, echt. Het geeft niet alleen een lekkere smaak aan je vlees, maar geeft het ook nog eens een heerlijk bruin, knapperig randje. En vanwege de vette laag zal je steak nooit meer aanbranden aan de pan.

Chemische reactie

Zo’n klodder mayonaise bevat the best of both worlds. Namelijk: water én vet, met daarbij een boel eiwitten. Wanneer je je vlees of vis insmeert met mayonaise en vervolgens bakt, zal het water oplossen in de hitte. Hierdoor blijft er nog een laagje vet om je steak heen zitten én heel veel eiwit. Deze 2 vormen de perfecte combinatie. Vanwege een soort van chemische reactie, zorgen dit vet en eiwit er namelijk voor dat jouw vlees veel sneller bruin kleurt, zonder dat de binnenkant te gaar wordt.

Andere mogelijkheden