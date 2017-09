Waarom je mais beter níet verkeerd kunt schrijven

Als we even de officiële spellingsregels raadplegen dan is zowel mais als maïs goed.

Maar tóch krijgen mensen het voor elkaar om het woord verkeerd te schrijven.

Foutje

En ja, per ongeluk een spatie gebruiken kan dan opeens héél grappige gevolgen hebben. Inmiddels gaat de foto van dit onfortuinlijke bordje langs de weg het internet over. Ach, om zo’n foutje kan iedereen wel lachen, toch?

Bron: Facebook. Beeld: iStock