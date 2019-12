Wat een voordelen: 4 redenen om meer mandarijnen te eten

Rond het eind van het jaar zijn mandarijnen op z’n allerlekkerst. Niet voor niets dat deze periode ook wel het mandarijnenseizoen wordt genoemd.

En laten ze nu ook nog eens hartstikke gezond zijn. Kortom: er zijn genoeg redenen om meer mandarijnen te eten:

1. Een mandarijn verlaagt je bloeddruk

In een mandarijn zit veel kalium. Dit mineraal is erg belangrijk voor een goede vochtbalans en bij het stabiel houden van de bloeddruk. Ook zorgt het ervoor dat de zenuwen signalen kunnen doorgeven en dat de spieren zich kunnen samentrekken.



2. Het versterkt je huid en botten

Mandarijnen zitten boordevol vitamine C. Deze vitamine heeft een functie als antioxidant in het lichaam en helpt bij de vorming van bindweefsel, de opname van ijzer en het in stand houden van je weerstand. Bovendien helpt het je huid en botten sterker te maken.

3. Mandarijnen bevatten veel vezels

Net als alle andere fruitsoorten, is een mandarijn een goede bron van vezels. Vezels zijn belangrijk om je stoelgang te verbeteren of soepel te houden. Maar dat is niet het enige voordeel van vezels. Wanneer je voldoende vezels binnenkrijgt, heb je langer een verzadigd gevoel en ontstaan er minder pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel.

4. Een mandarijn vermindert stress

Ben je ook zo dol op de geur van mandarijnen? De aromatische geur van mandarijnen zorgt ervoor dat onze hersenen een bepaald stofje maken. Dit is een neurotransmitter in de hersenen die ervoor zorgt dat je minder stress ervaart.

